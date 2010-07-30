Социальный центр Тимошенко стал правительственным

Кабинет Министров Украины распоряжением №1552-р от 28 июля 2010 года переименовал государственное учреждение "Социальный контактный центр" в "Правительственный контактный центр".

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило Фонду государственного имущества, хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета Министров Украины и государственному учреждению "Правительственный контактный центр" обеспечить заключение договора аренды помещений на условиях возмещения балансодержателю нежилого дома по улице Эспланадной, 8/10, в городе Киеве фактических расходов, связанных с их содержанием.

Как сообщал УНИАН, правительство распоряжением №1456-р от 19 июля 2010 года передало государственное учреждение “Социальный контактный центр” в сферу управления хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров Украины.

Справка УНИАН. Социальный контактный центр был открыт в июле 2009 года в Министерстве труда и социальной политики в соответствии с решением правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Государственное учреждение “Социальный контактный центр” было создано с целью обеспечения оперативного реагирования органов исполнительной власти на обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления и их взаимодействия.

Финансирование центра в 2009 году осуществлялось Министерством финансов за счет средств резервного фонда госбюджета.