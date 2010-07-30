СБУ нашла, кто угрожал Януковичу через Интернет

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Службой безопасности Украины была получена информация о размещении на сайте http://singing-foot.livejournal.com материалов, содержащих угрозы в адрес Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, принятыми мероприятиями установлено, что их автором является гражданин Украины – Олег ШИНКАРЕНКО, 1976 г.р.

“Учитывая то, что в его действиях содержались отдельные признаки преступления, предусмотренного ст.346 «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля» Уголовного кодекса Украины, материалы документирования направлены по компетенции в органы прокуратуры”, - говорится в сообщении.

По поручению следователя прокуратуры г. Киев, сотрудником СБ Украины 30 июля с.г. О.ШИНКАРЕНКО было передано соответствующее приглашение для беседы и он был доставлен в помещение прокуратуры г. Киев.