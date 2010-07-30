На завтра Украине обещают жару

Завтра в Украине будет очень жарко.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 31 июля будет переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей 21-26°, днем 29-34°, в восточной части 35-39°; в западных областях ночью 10-15°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

В Киевской области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

В столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

30 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре возле Киева 26°.