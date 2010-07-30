Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,8837 грн./долл., продают – по 7,9066 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 29 июля – курс покупки вырос на 0,0036%, курс продажи – на 0,02%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8970 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9200 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,2154/10,3682 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1000-10,3000 грн./евро, по продаже – в пределах 10,3200-10,4200 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 июля вырос на 0,28% и сегодня составляет 0,2539 грн./рубль, продажи – повысился на 0,15% – до 0,2623 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2590 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева против вчерашнего дня снизился на 0,01% и составляет 7,8795 грн./долл., курс продажи вырос на 0,02% – до 7,9047 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8950 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9200 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 10,2384 грн./евро, продажи – на 0,3% – до 10,3620 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1000-10,3000 грн./евро, по продаже – в пределах 10,3200-10,4200 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,4% по сравнению с 29 июля и сегодня составляет 0,2549 грн./рубль, продажи – повысился на 0,24% – до 0,2627 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2590 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2605-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 10,1/10,35 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,870/7,910 грн., евро – 10,100/10,550 грн., рубль – 0,254/0,264 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,866/7,904 грн., евро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,256/0,264 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,893200, к евро – 10,315623, к российскому рублю – 0,261210.