Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8915/7,8955 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту не изменились – 0,2610/0,2613, котировки по евро-гривне выросли – 10,3140/10,3215. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3066/1,3068 (четверг — 1,3035/1,3037).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,8932.