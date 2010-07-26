В Киеве накрыли «прачечную» с оборотом 100 миллионов

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами же выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы «клиент – банк» и хранились печати фиктивных предприятий и наличность.

Во время обысков в офисах конвертационного центра были изъяты различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн. грн.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь ЗАВАЦКИЙ, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50 субъектов предпринимательской деятельности. “На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 млн. грн. налогов», - сказал он.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тыс. грн., 35 тыс. дол. и 6 тыс. евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

В целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность 7 конвертационных центров, сообщили в пресс-службе.