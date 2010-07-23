Освоение «стихийных» денег на Прикарпатье проконтролирует милиция

В Ивано-Франковской области милиция будет осуществлять оперативное сопровождение при освоении средств, выделенных из бюджета на преодоление последствий стихии.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, для того чтобы не допустить фактов расхищения бюджетных средств или нецелевого использования при работах по ликвидации последствий нынешней стихии, милиция Ивано-Франковской области вместе со специалистами Контрольно-ревизионного управления тщательным образом будут отслеживать законность освоения этих средств и четкое выполнение договорных обязательств подрядчиками.

По мнению начальника УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василия ВАРЦАБЫ, «в таком случае можно будет своевременно выявлять или предупреждать возможные преступления, связанные с хищениями».

По его словам, целесообразность таких мер заключается в том, что за два года со времени предыдущего стихийного бедствия, которое претерпело Прикарпатье, милиция выявила 135 преступлений, непосредственно связанных с фактами злоупотребления служебным положением, присвоением бюджетных средств, невыполнением фирмами-подрядчиками условий договоров. В результате этих преступлений государственным и общественным интересам нанесен ущерб на общую сумму свыше 20 миллионов гривен.