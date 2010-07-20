Прокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения в ГАИ

Прокуратура Крыма в июне 2010 года провела проверку соблюдения законодательства должностными лицами Госавтоинспекции автономии, в результате которой выявлены многочисленные нарушения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, надзорное ведомство потребовало от ГАИ навести порядок в соответствующей базе данных, где необоснованно числятся нарушителями правил дорожного движения тысячи крымчан.

В частности, установлено, что информация об оплате штрафов или об отмене по жалобе заявителя ранее принятого решения о привлечении к административной ответственности вносится в базу не вовремя или не вносится вообще. Таким образом, "чистые" перед законом граждане безосновательно числятся в "черном" списке и им выставляются необоснованные счета.

Кроме того, прокуроры насчитали 13,5 тыс. постановлений, которые по тем или иным причинам были возвращены автоинспекции исполнительной службой. Учитывая, что сроки исполнения по ним истекли, эти документы не имели никакой силы и подлежали отмене. Однако, вместо этого, постановления находились в базе данных и при прохождении регистрационных процедур по ним с людей взимались штрафы. Выборочные проверки подтвердили оплату 20 тыс. грн. по "просроченным" постановлениям.

Нарушения также выявлены при исполнении постановлений суда о привлечении к административной ответственности в виде ареста и лишения права управления транспортным средством, при помещении автомобилей на штрафплощадку, при рассмотрении жалоб граждан на постановления о привлечении к админответственности.

Перечисленные нарушения вошли в представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных, внесенное прокуратурой АРК на имя начальника управления ГАИ Крыма. По результатам его рассмотрения к ответственности привлечены 7 должностных лиц УГАИ. В целом в ходе осуществления надзора за деятельностью ГАИ в первом полугодии 2010 г. в Крыму привлечены к ответственности 38 человек.