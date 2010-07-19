ГАИ предупреждает, что в Херсонской области «расплодились» лжеэкологи

В Херсонской области участились случаи жалоб водителей относительно незаконных действий так называемых "общественно-казацких формирований" и "постов экологической безопасности", которые навязывают свои услуги по контролю содержимого загрязняющих веществ в отработанных автомобилями газах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, представители "экологических постов", прикрываясь фиктивными согласованиями с ГАИ, навязывают участникам дорожного движения предоставление платных услуг, используя при этом форменную одежду, похожую на униформу сотрудников ГАИ.

Кроме того, такие лжепроверяющие имеют муляжи оружия, измерителей скорости, жезлов и дисков с красным светоотражателем.

ГАИ Херсонской области просит водителей сообщать в любых случаях остановки транспортного средства указанной категорией лиц по телефонам 102 и 0552-43-25-36 ("Горячая линия" УМВД Херсонской области).