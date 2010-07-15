Белоруссия предупреждает инвесторов о рисках, связанных с Россией

Белоруссия предупреждает потенциальных инвесторов, которые примут участие в ее дебютном выпуске еврооблигаций, о том, что одним из ключевых рисков в рамках данного размещения становятся нестабильные отношения между Минском и Москвой. "Ухудшение отношений Белоруссии с Россией может негативно повлиять на поставки энергоносителей Белоруссии и российские инвестиции в Белоруссию, что может оказать отрицательное воздействие на белорусскую экономику", - цитирует Reuters предварительный проспект евробондов Белоруссии, датированный 9 июля 2010 г.

В копии документа, поступившей в распоряжение агентства, целых семь страниц текста посвящено описанию рисков, связанных с инвестированием в Белоруссию. "Инвестирование в развивающиеся рынки, подобные Белоруссии, сопряжено с высокой степенью риска, и инвесторы должны особенно тщательно подходить к оценке этих рисков", - говорится в документе. В частности, в нем отмечается, что белорусская экономика характеризуется "узкой экспортной базой, зависимостью от импорта, дефицитами бюджета и платежного баланса, низкими валютными резервами, опорой на внешнее финансирование и изменяющимися политической, экономической, социальной, правовой и нормативной средами".

На этой неделе, напоминает РосБизнесКонсалтинг, представители Белоруссии начали серию встреч с инвесторами в Европе в преддверии первого для страны размещения еврооблигаций. Минск планирует выпустить евробонды на сумму до 1 млрд долл. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк России. Всего в 2010-2011гг. Белоруссия может выпустить евробонды на сумму до 2 млрд долл.