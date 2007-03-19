Убитый под Киевом россиянин оказался охранником Макса Бешеного

Один из двоих убитых в Киевской области россиян, Андрей Харчишин, оказался бывшим начальником охраны российского предпринимателя Максима Курочкина, который в настоящее время находится в киевском СИЗО, пишет газета "Коммерсант". Правоохранительные органы эти убийства, произошедшие 17 марта, связывают с конфликтом вокруг днепропетровского рынка "Озерка", который был захвачен в октябре 2006 года.

Напомним, Максим Курочкин, которого именуют Максом Бешеным, был арестован после прилета в Киев 20 ноября 2006 года. О визите его якобы попросил российский бизнесмен и директор "Озерки" Владимир Воробьев для решения конфликта вокруг рынка. В декабре прошлого года Воробьев был убит.

В МВД Украины заявили, что один из убитых в Киевской области россиян как раз "задерживался сотрудниками милиции во время попытки силового захвата рынка". "Коммерсант" полагает, что речь идет именно об Андрее Харчишином, которого задерживали в Днепропетровске в ноябре прошлого года.

По сведениям издания, после своего ареста Курочкин передал Андрею Харчишину право распоряжаться своими финансами. Самого Курочкина, который является президентом так называемого "Российского клуба", на Украине обвиняют в вымогательствах. Напомним, Харчишин и еще два человека были расстреляны в собственной машине около села Плюты в Обуховском районе Киевской области.

Конфликт между "Центральным рынком" и ОАО "Днепропетровский центральный рынок" длится с февраля 2005 года. 30 октября прошлого года двести человек попытались захватить "Озерку", однако административное здание рынка милиционерам удалось отстоять.

Лента.ру