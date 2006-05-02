За что боролись украинские красавицы в Каховке
Перечень номинаций и призов за победы в них
В рамках 15-го Международного фестиваля «Таврийские Игры» состоялся финал конкурса красоты» «Королева Украины» - «26 карат». Участницами конкурса стали 26 девушек.
Королевой Украины избрана Екатерина Андреева из г. Винница (на фото)
Мнение членов жюри совпало с результатами СМС-голосования и Екатерина также стала Королевой зрительских симпатий. Девушка получила: ленту Королевы Украины, Корону победительницы, Музыкальный телефон Nokia 3250 и автомобиль от главного спонсора конкурса красоті ТМ Карат.
Другие результаты и награды конкурса
Первая Вице-королева: Екатерина Ломачинская, г. Полтава.
Получила:
Ленту Первой Вице-королевы
Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс от главного спонсора конкурса
Вторая Вице-королева: Елена Дарбаева, г. Житомир (на фото)
Получила:
Ленту Второй Вице-королевы
Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс от главного спонсора
Королева Аэросвит: Елена Дарбаева, г. Житомир Получила:
Ленту Королевы Аэросвит
От главного авиаперевозчика фестиваля – билеты в Неаполь!
Королева Карат: Ольга Прийма, г. Ровно Получила:
Ленту Королевы Карат
Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс
Королева Масс-медиа: Юля Тимошенко, г. Харьков
Получила:
Денежный приз от газеты Коммерсант
Королева зрительских симпатий Фестиваля (больше всего аплодисментов в Каховке): Екатерина Скубанович, г. Херсон Получила:
Ленту Королевы зрительских симпатий
Музыкальный телефон Nokia 3250
Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс
Все участницы конкурса получили денежные подарки и цветы от Таврийских Игр и
праздничные корзины с эксклюзивной продукцией от торговой марки Карат.