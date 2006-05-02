За что боролись украинские красавицы в Каховке

В рамках 15-го Международного фестиваля «Таврийские Игры» состоялся финал конкурса красоты» «Королева Украины» - «26 карат». Участницами конкурса стали 26 девушек.

Королевой Украины избрана Екатерина Андреева из г. Винница (на фото)

Мнение членов жюри совпало с результатами СМС-голосования и Екатерина также стала Королевой зрительских симпатий. Девушка получила: ленту Королевы Украины, Корону победительницы, Музыкальный телефон Nokia 3250 и автомобиль от главного спонсора конкурса красоті ТМ Карат.

Другие результаты и награды конкурса

Первая Вице-королева: Екатерина Ломачинская, г. Полтава.

Получила:

Ленту Первой Вице-королевы

Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс от главного спонсора конкурса

Вторая Вице-королева: Елена Дарбаева, г. Житомир (на фото)

Получила:

Ленту Второй Вице-королевы

Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс от главного спонсора

Королева Аэросвит: Елена Дарбаева, г. Житомир Получила:

Ленту Королевы Аэросвит

От главного авиаперевозчика фестиваля – билеты в Неаполь!

Королева Карат: Ольга Прийма, г. Ровно Получила:

Ленту Королевы Карат

Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс

Королева Масс-медиа: Юля Тимошенко, г. Харьков

Получила:

Денежный приз от газеты Коммерсант

Королева зрительских симпатий Фестиваля (больше всего аплодисментов в Каховке): Екатерина Скубанович, г. Херсон Получила:

Ленту Королевы зрительских симпатий

Музыкальный телефон Nokia 3250

Набор бытовой техники Рейнфорд Електроникс

Все участницы конкурса получили денежные подарки и цветы от Таврийских Игр и

праздничные корзины с эксклюзивной продукцией от торговой марки Карат.

Сайт "Таврийскихигр"