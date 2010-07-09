Львов получил от фонда Ахметова компьютерный томограф

Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр получил современный компьютерный томограф, приобретенный фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках всеукраинского проекта фонда «Рак излечим».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время торжественной презентации по случаю запуска в действие томографа главный врач центра Игорь КОВАЛЬЧУК сказал: «Мне чрезвычайно приятно, что Донецк сделал это для Львова».

Он сообщил, что в большинстве онкологических центров Украины использовались лишь устаревшие одно- и двухсрезовые томографы. Новый компьютерный томограф – 24-срезовый, что обеспечивает высококачественное изображение при существенном снижении рентгеновского облучения пациентов.

Председатель Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ, благодаря представителей фонда за благотворительную помощь, отметил: «Я надеюсь, что этот поступок будет способствовать улучшению диагностики и лечения онкозаболеваний, развитию медицины, и что постепенно общественное сознание отойдет от отношения, что рак – неизлечимый».

Директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ сообщил, что причиной учреждения проекта «Рак излечим» несколько лет назад стал тот факт, что для 160 тысяч людей в Украине диагноз - онкологическое заболевание - звучит как приговор. Притом, что в других странах рак, диагностированный на первой-второй стадиях, излечивается в 80%.

А.ЗАБОЛОТНЫЙ сказал УНИАН, что существуют три ключевых направления улучшения лечения онкозаболеваний: улучшение в хирургии, улучшение обеспечения препаратами и радиология.

«Мы взяли на себя третье направление, поскольку выявили, что Украина стала на порядок отставать от технологий, существующих в мире. Мы работаем над тем, чтобы принести в Украину мировой стандарт радиологии. Улучшения происходят в Донецке, Киеве, восьми областях Западной Украины, в частности во Львове. При этом мы не только покупаем необходимое оборудование, но заботимся о том, чтобы происходили системные улучшения – чтобы аппаратура работала, были подготовлены специалисты, и врачи могли действительно улучшать уровень помощи пациентам», - сказал он.

А.ЗАБОЛОТНЫЙ подчеркнул, что главным условием фонда в сотрудничестве с онкологическим центром является, чтобы аппарат использовался для потребностей пациентов, причем бесплатно. Для этого подписано соответствующее соглашение, и фонд создал соответствующие условия – оплатил услуги трехлетнего сервисного обслуживания томографа техниками компании «Сименс».

По словам заведующего отделом компьютерной томографии Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра Юрия МИЛЯКА, томограф соединен с линейным ускорителем, поэтому обработка полученных изображений будет происходить в течение минут, а не часов. Кроме этого, аппарат позволяет доступ врачей к пациентам, что важно с точки зрения моральной поддержки.

По его словам, врачи получили возможность качественно диагностировать первичные опухоли, уточнять стадию заболевания, оценивать эффективность лечения. За счет того, что аппарат облучает лишь больные участки, обследование на томографе можно проводить несколько раз в течение лечения. Будет помогать он и при проведении лучевой терапии.

Ю.МИЛЯК сообщил, что за две смены в течение дня планируется обследовать до 15 пациентов.

Стоимость установленного оборудования, согласно информации директора фонда, составляет 80 тыс. долларов.

*** Во Львовском государственном онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре ежегодно проходят лечение около 16 тысяч человек.

За год проводится около 7,8 тыс. оперативных вмешательств. За день – 30-40.