Дунай затопил Ренийский порт

По состоянию на 6 июля паводковые воды Дуная залили всю внутреннюю территорию Ренийского порта и промышленную зону, вплоть до железнодорожного переезда.

Об этом проинформировали УНИАН в Центре связей с общественностью Одесского областного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, уточнив, что «спасатели МЧС откачивают мотопомпами воду из дренажных систем ОАО «Эксимнафтопродукт» и портового зернового перегрузочного комплекса».

Также круглосуточно продолжаются земляные работы по укреплению водозащитной дунайской дамбы, где на 57, 59, 62, 63, 64, 65-й милях наблюдается фильтрация воды через тело дамбы.

По данным облуправления МЧС, уровень Дуная в районе Измаила сейчас выше критической отметки на 49 см, рядом с райцентром Рени - на 65 см выше критического уровня.

Также на протяжении прошлых суток резко поднялся уровень паводковой воды в Днестре - рядом с водоочистительной станцией в Беляевском районе он на 10 см превысил критическую отметку. Пик паводка на Днестре в этом районе, по данным облуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций, ожидается 7-8 июля.

Во вторник на территории Одесской области вновь объявлено штормовое предупреждение: местами - дождь, в отдельных районах возможно выпадение града.