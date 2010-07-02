Дунай затопил автодорогу Рени-Измаил

Водозащитная дамба на участке от Рени до Измаила протекла за последние сутки в 10 местах - вода из разлившегося Дуная уже переливается через асфальтовое полотно автодороги Одесса-Рени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ на совещании в Одесской ОГА при участии представителей МЧС, Минтранссвязи и руководства местных органов власти.

По его словам, в случае прогнозируемого специалистами прорыва дамбы первыми придется эвакуировать жителей сел Орловка и Новосельское Ренийского района, а в целом под угрозой подтопления находятся около десяти тысяч жителей из 18 населенных пунктов Придунавья.

Н.ШУФРИЧ отметил, что «высота паводковой волны может достигнуть 1,5 м, а скорость движения – 20 км/час». По его словам, в районах, находящихся под угрозой наводнения, уже сосредоточены 120 единиц техники и 568 сотрудников МЧС, Министерств обороны и внутренних дел, а также Дунайского бассейнового управления водных ресурсов. Здесь же сконцентрирован пассажирский транспорт, который сможет быстро эвакуировать людей.

Причем, добавил глава ведомства, «имеется пофамильная роспись: куда будет перевезен каждый, к какому автобусу и ответственному чиновнику «прикреплен», маршруты эвакуации просчитаны, временное жилье для эвакуируемых подготовлено на турбазах, в домах отдыха и санаториях близлежащих районов».

Одной из причин нынешнего подъема уровня воды в Дунае на совещании названо заиливание дна реки.

«Если по паспорту Госкомитета водного хозяйства глубина судоходного канала составляет 5 м 50 см, то по факту - всего 3 м 40 см», - заявил глава МЧС.

Он подчеркнул, что необходимо использовать все возможности, чтобы минимизировать последствия возможного поднятия уровня реки. В первую очередь, нужна расчистка от заиливания дунайского судового хода, что не менее важно, чем строительство современных водозащитных гидросооружений.

Специалисты-гидрологи прогнозируют пик дунайского паводка на 3-5 июля.