Крымским татарам не дали пройти к Клинтон

Общественная организация "Авдет" заявляет о незаконном задержании крымских татар у Администрации Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре "Авдета".

"В Киеве перед зданием Администрации Президента сотрудники милиции начали привлекать к суду крымских татар, которые в индивидуальном порядке вышли на мирную акцию протеста. Люди вышли к Президенту с плакатами, призывающими Виктора ЯНУКОВИЧА положить конец чиновничьему произволу в земельной сфере и взять под личный контроль решение земельного вопроса в Крыму", - сообщили в пресс-центре.

В частности, в отношении нескольких представителей акции милиция составила протоколы об административном нарушении.

По мнению организации "Авдет", таким образом "чиновники из Администрации Президента пытаются скрыть от госпожи КЛИНТОН упорно нерешаемые властями вопросы депортированного народа, упрятав крымскотатарских пикетчиков за решетку".