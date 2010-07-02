ТСН просит "Украинскую правду" придерживаться журналистской этики
Слова журналиста исказили?
ТСН просит журналистов "Украинской правды" придерживаться принципов профессиональной этики, делая сообщения своих коллегах. Открытое письмо УП размещено на сайте Телевизионной Службы Новостей телеканала 1+1 за подписью редактора шефа Алексея Рогатника.
В последнее время "Украинская правда" пристально следит за редакционной работой ТСН, говорится в письме. Это могло бы льстить, если бы речь шла о реальных событиях в коллективе. Последний же пассаж "правды" о "цензуре на ТСН" - не только фальшивка. Он выставляет в неприятном свете одного из сотрудников нашей редакции, журналиста Григория Жигалова.
Журналисты "Украинской правды" пошли на провокацию и использовали слова Жигалова в своей интерпретации, рассказывая историю о якобы отцензурированном сюжете о конфузе, случившемся на бизнес-форуме Украина - Шри-ланка при участии президента Украины Виктора Януковича.
- Мои слова представили некорректно, - заявил Жигалов. - В первую очередь, хочу подчеркнуть - не источники на 1+1 "сообщили" "Украинской правде" (то есть пожаловались, как это подано в опубликованном сообщении), а корреспондент "Украинской правды" в частном общении спросил у меня, правда ли, что материал не был показан в эфире. Я подтвердил, что материала в эфире не было, и добавил, что причины мне неизвестны. (На телевидении причин могут быть десятки - от технических сбоев до банального "не успели".) Когда мне стало известно, что содержание нашего разговора собираются опубликовать, я еще раз подчеркнул, что не был участником тех событий, потому не знаю причин, по которым сюжет не вышел в эфир. Публикация "Украинской правдой" того или иного материала - это внутреннее дело редакции "Украинской правды", и я не имею права на нее влиять, но я попросил, чтобы подробности журналисты узнали непосредственно у выпускающего режиссера или редактора ТСН.
Несмотря на это, журналист "правды" опубликовал сообщение в вымышленной им интерпретации. При этом добавив, что якобы его "собеседник" на "1+1" заявил, что материал пошел в ночном выпуске, так как этот выпуск менее приоритетный, и потому меньше цензурируется. Это утверждение также ложно. А слова "менее приоритетный" относительно любого выпуска ТСН, для каждого из нас по меньшей мере оскорбительны.
Мы не обсуждаем "на стороне" технические нюансы и редакционную политику нашего канала, не отчитываемся никому по этому поводу. Но в этот раз, в виде исключения для "Украинской правды", готовы рассказать, что сюжет о конфузе с баннером на форуме бизнеса не вышел в 19.30 по сугубо техническим причинам - а именно из-за отсутствия видеоряда. Более того, этот сюжет в принципе был инициирован редакторами ТСН, над ним работали в последний момент и просто не успели получить из пула достаточно качественное изображение той самой буквы "ы". А цитата "Украинской правды", со ссылкой на "собеседника" о том, что сюжет был смонтирован задолго до основного выпуска, является ложью.
Такие случаи в нашей работе бывают, каждый день мы работаем в "живом" режиме и принимаем оперативные решения. Например, 17 июня в ТСН был проанонсирован сюжет о ситуации вокруг Софии Киевской, но в эфир сюжет так и не вышел - его банально не успели смонтировать. Почему же в этой технической недоработке никто не увидел проявлений цензуры и давления на СМИ?
Вчера мы с коллегами на еженедельной летучке в ньюс-руме обсудили сложившуюся ситуацию и приняли решение написать это открытое письмо от имени коллектива ТСН. Мы обращаемся к нашим коллегам из "Украинской правды" с просьбой быть корректными и придерживаться элементарных законов журналистской этики.