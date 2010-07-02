Харьковский суд согласился помахать кулаками после драки

Дзержинский районный суд Харькова сегодня начал слушание дела по иску граждан, которые считают незаконным решение городского совета о вырубке деревьев для строительства автомобильной дороги в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Мы – харьковчане» Юрий КАЛЬЧЕНКО.

«Харьковчане считают вырубку незаконной и просят суд отменить решение Харьковского городского совета, которым было дано разрешение начать строительство дороги в парке», - сказал Ю.КАЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 мая исполком Харьковского городского совета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил срубить на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького 503 дерева.

20 мая на защиту парка вышли общественные активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

На протяжении двух недель на территории парка происходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке. В результате столкновений несколько активистов были доставлены в больницу.

19 июня в Харькове состоялись общегородские слушания на тему «Защита зеленых насаждений и лесопарка города Харькова». На собрании была принята резолюция, одним из пунктов которой стало решение о создании в городе рабочей группы по взаимодействию исполнительных органов городского совета и общественности по вопросам защиты окружающей среды.

В свою очередь, члены харьковских общественных организаций, которые не попали в здание Киевского райсовета Харькова на общегородские общественные слушания на тему «Защита зеленых насаждений и лесопарка Харькова», приняли собственную резолюцию, в которой осудили уничтожение зеленых насаждений.