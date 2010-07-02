Таможенник Тимошенко из подозреваемого стал обвиняемым

Экс-председателю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО сменили процессуальный статус с подозреваемого на обвиняемого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил адвокат А.МАКАРЕНКО Евгений СЛАДКО после заседания Апелляционного суда столицы, который рассматривал жалобу на решение Печерского райсуда Киева об аресте бывшего руководителя таможни.

По словам Е.СОЛОДКО, позавчера его подзащитного вызывали на допрос, во время которого ему был изменен процессуальный статус и предъявлено обвинение по той же статье Уголовного кодекса (ст.367 – служебная небрежность), по которой его допрашивали, когда он находился в статусе подозреваемого и был задержан.

Кроме того, адвокат сообщил, что ему не дают возможности встретиться с А.МАКАРЕНКО в СИЗО. По делу, по которому обвиняют его подзащитного, уже назначен новый следователь. Чтобы встретиться с А.МАКАРЕНКО в следственном изоляторе, Е.СОЛОДКО ежедневно в письменном виде обращается к следователю СБУ с требованием предоставить ему такую возможность.

«Если я не получу до сегодняшнего вечера разрешения на прохождение, мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы привлечь следователя к уголовной ответственности», - заявил Е.СОЛОДКО.

Также он сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А.МАКАРЕНКО будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева, в который подана соответствующая жалоба.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности ч. 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогаз Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 24 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

29 июня заместитель председателя СБУ Владимир ПОРОДЬКО сообщил, что А.МАКАРЕНКО находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.