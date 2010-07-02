Дождь залил станцию метро в Киеве (добавлены фото)

Сильный ливень, который длился около 20 минут, частично парализовал в четверг вечером работу станции метро "Позняки" в Киеве.

Движение поездов продолжалось, однако пассажиры, которые выходили на станции "Позняки", могли воспользоваться лишь одним выходом, второй перекрыли специальным заграждением. По словам правоохранителей, которые находились там, "выход закрыт, потому что коридор залило водой".

ICTV

Фото - УНИАН