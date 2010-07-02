Прокурор Харьковской области написал рапорт об увольнении

Прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК написал рапорт об освобождении от должности.

Об этом стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников.

Собеседник агентства не подтвердил неофициальную информацию о том, что В.СИНЧУК переходит на работу в Генеральную прокуратуру Украины. Кто заменит его на должности, пока неизвестно.

В.СИНЧУК работал в должности прокурора Харьковской области с 2004 года.