Прокурор Харьковской области написал рапорт об увольнении
06:39, 02 июля 2010Общество
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Неофициальная информация
Прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК написал рапорт об освобождении от должности.
Об этом стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников.
Собеседник агентства не подтвердил неофициальную информацию о том, что В.СИНЧУК переходит на работу в Генеральную прокуратуру Украины. Кто заменит его на должности, пока неизвестно.
В.СИНЧУК работал в должности прокурора Харьковской области с 2004 года.
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