Конституционный суд защитил бомжей от милиции

Сотрудники милиции не имеют права задерживать на 30 суток по мотивировочному решению суда лиц, подозреваемых в бродяжничестве, поскольку такие действия нарушают основные принципы прав и свобод граждан, содержащиеся в Конституции Украины и законах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по предоставлению Уполномоченного ВР по правам человека 1 июля обнародовал Конституционный Суд Украины.

В частности, автор ходатайства утверждает, что оспариваемые действия противоречат статьям 29, 33, 58 Конституции Украины, поскольку нарушают права граждан на свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения и свободный выбор места проживания.

Проведя системный анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях с учетом того, что бродяжничество не признается законами Украины преступлением или административным правонарушением, КС пришел к выводу об отсутствии в этих нормах процедуры и порядке рассмотрения дел вопроса о задержании лица по подозрению в бродяжничестве.

Кроме того, право на свободу передвижения и выбора места проживания, как неотъемлемое право каждого человека, закреплено также в Общей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, Протоколе № 4 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

Исходя из приведенного, Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующими Конституции Украины положения ч.1 ст. 11 Закона Украины «О милиции» от 20 декабря 1990 года со следующими изменениями, а именно согласно которым милиции предоставляется право задерживать и содержать в специально отведенных местах лиц, подозреваемых в бродяжничестве, сроком до 30 суток по мотивировочному решению суда. Также являются неконституционными права милиции проводить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопию лиц, задержанных по подозрению в бродяжничестве. Положения, которые признаны неконституционными, утрачивают действие со дня принятия соответствующего решения КС, которое является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит.