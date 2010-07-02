В Крыму осужден гражданин России, шпионивший в пользу Китая

Апелляционный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения россиянина, который собирал на военном полигоне на полуострове секретную информацию для Китая.

Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Собиратель данных, составляющих государственную тайну, пойман на одном из крымских военных полигонов в середине июля прошлого года», - говорится в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН.

Россиянин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «шпионаж» Уголовного кодекса Украины.

Суд счел достаточными представленные прокуратурой доказательства вины.