В Крыму осужден гражданин России, шпионивший в пользу Китая
00:43, 02 июля 2010Общество
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Апелляционный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения россиянина, который собирал на военном полигоне на полуострове секретную информацию для Китая.
Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
«Собиратель данных, составляющих государственную тайну, пойман на одном из крымских военных полигонов в середине июля прошлого года», - говорится в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН.
Россиянин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «шпионаж» Уголовного кодекса Украины.
Суд счел достаточными представленные прокуратурой доказательства вины.
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