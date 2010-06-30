Парламентский комитет поддержал 179 поправок к Налоговому кодексу

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на сегодняшнем заседании поддержал 179 поправок к Налоговому кодексу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

«Мы поддержали те поправки, которые касались в первую очередь упрощения администрирования налогов и сохранения упрощенного налогообложения», – заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Согласно сообщению, рабочая группа комитета, в которую вошли народные депутаты, представители Министерства финансов, бизнесмены и предприниматели, представители общественности, проанализировала более 300 поправок и рекомендовала к рассмотрению 179 из них. Большая часть поправок касается той части Налогового кодекса, которая посвящена администрированию налогов. В частности, предлагается отменить положение о безакцептном списании штрафов, не предоставлять налоговым администрациям несвойственные им полицейские функции (изъятие документов, обыски, допросы), вернуть в Налоговый кодекс институт согласования налоговых обязательств между плательщиками и налоговыми органами и т.д.

Также на своем заседании Комитет поддержал законопроект о внесении изменений в поправки к законодательству о запрете игорного бизнеса, который выносится на повторное первое чтение. Предложение членов Комитета касаются запрета интернет-казино и предоставления милиции прав передавать протоколы о нарушении запрета на работу игорных заведений в суд без привлечения налоговых органов. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принятие законопроекта позволит милиции провести вторую волну борьбы с незаконно функционирующими игровыми салонами и закрыть все интернет-казино в Украине.