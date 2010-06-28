Россия претендует на украинскую гидроэнергетику

Компания "РусГидро" ведет переговоры о модернизации каскадов украинских гидроэлектростанций на Днепре.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН по итогам встречи премьеров России и Украины Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, состоявшейся сегодня в Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

"Компанией "РусГидро" ведутся переговоры по участию российской компании в гидроэнергетике. Это соглашение предусматривает вхождение в уставной капитал, модернизацию каскада гидростанций на Днепре. Этот проект находится на украинской стороне на рассмотрении", - сказал И.СЕЧИН.

Справка УНИАН. «РусГидро» — крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности.

На 1 марта 2010 года (с учетом результатов размещения дополнительного выпуска акций в мае-августе 2009 года) Российской Федерации принадлежит 60,38% акций ОАО «РусГидро», миноритарным акционерам — 39,62%, общее количество размещенных акций — 269 695 430 802. Общее количество акционеров «РусГидро» — более 360 тыс.