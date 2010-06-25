СБУ наехала на журналиста газеты «Коммерсантъ-Украина»

С журналистом газеты "Коммерсант-украина" Артемом Скоропадским провел беседу сотрудник Службы безопасности Украины. Эту информацию «Обкома» Артем подтвердил «Телекритике» лично.

Как рассказал господин Скоропадский, во время встречи ему рекомендовали меньше встречаться с представителями праворадикальных организаций, реже освещать их деятельность и не так часто писать об оппозиции. Журналист отметил, что конкретных рекомендаций ему не давали, однако напомнили о случае, когда депутатов Госдумы Российской Федерации (фракция «Единая Россия») Константина Затулина и Кирилла Фролова объявили персонами нон-грата в Украине.

Как отметил гражданин России Артем Скоропадский, это первая подобная беседа за все время его пребывания в Украине. «У меня действительно довольно много знакомых среди представителей праворадикальных организаций, но писать или не писать об оппозиции - это вопрос редакционной политики, а не мой личный», - отметил журналист.

Народный депутат Елена Бондаренко (Партия регионов), узнав о ситуации с Артемом Скоропадским из публикаций «Обкома» и «Телекритики», обратилась к СБУ с депутатским запросом.

В частности Бондаренко интересует, как приглашали Скоропадского на разговор, где происходила встреча, что было ее причиной и какой - ее цель, была ли это личная инициатива сотрудника СБУ или он выполнял поручение руководства, действовал ли сотрудник СБУ в пределах своей компетенции.

С открытым письмом относительно встречи представителя СБУ с господином Скоропадским к председателю Службы безопасности Украины Валерию Хорошковскому обратились представители Киевского независимого медиапрофсоюза.

«Служба безопасности Украины не может вмешиваться в редакционную политику, не может угрожать журналисту депортацией на основании того, что он пишет не о том, чего хотелось бы сотрудникам СБУ. Такие действия являются нарушением Конституции Украины. От имени киевских журналистов прошу вас сообщить следующее. Давали ли вы указание на подобную деятельность? Если да, то объясните основания для такого решения? Если нет, то прошу выяснить, кто в СБУ инициировал подобные деяния? Будут ли приняты меры для прекращения таких встреч? Если нет, то почему?», - говорится в обращении за подписью председателя комитета КНМП Юрия Луканова.