В столице задержали банду, которая грабила дома зажиточных киевлян

В Киеве и Киевской области участились случаи нападений на дома зажиточных людей, сообщил сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «в последнее время в Киеве и Киевской области было несколько дерзких разбоев на дома довольно зажиточных людей. И похищались довольно большие суммы денег».

Министр сообщил, что, позавчера была задержана преступная группа из четырех человек, из них трое – жители Молдовы и один – Российской Федерации. У них изъяты маски, оружие и часть похищенного имущества.

По информации А.МОГИЛЕВА, представители этой банды уже успели приобрести в Киеве квартиры. «Все эти лица - спортивного телосложения, настроены на ведение преступного образа жизни», - отметил он.

Как сказал министр, получены показания об их участии в восьми разбойных нападениях. «Я думаю, там нужно будет позаниматься, потому что группа довольно дерзкая, работавшая в большом регионе», - отметил он.

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что милиция будет проводить проверки всех подобных фактов, в том числе в других регионах Украины.