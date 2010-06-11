Мотоциклист, задавивший ребенка в Крыму, явился в ГАИ с повинной

Мотоциклист, который на пешеходном переходе в Крыму сбил насмерть 13-летнюю жительницу Москвы и скрылся с места аварии, явился с повинной в Госавтоинспекцию Ялты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, 26-летний крымчанин дает показания следователю по факту совершенного ДТП.

Группа туристов 10 июня на Ялтинской трассе переходила дорогу по пешеходному переходу. Со стороны Алушты двигались два мотоциклиста. Один из них сбил 13-летнюю девочку. Второй мотоциклист уехал. Девочку отбросило под троллейбус, остановившийся на остановке за переходом. Водитель подошел к ребенку убедиться в том, что он жива. «Через 15 минут, когда подъехала «скорая» и констатировала смерть девочки, мотоциклист оставил шлем и мотоцикл «Ямаха» и скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в ГАИ подробности инцидента.

Госавтоинспекция составила фоторобот мотоциклиста и объявила его в розыск.