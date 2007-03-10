Памятник жертвам Голодомора повалили, но не смогли поднять в грузовик

Памятник жертвам Голодомора пытались похитить в селе Барахты Киевской области.

Как передает «5-й канал», злоумышленники ночью приехали на кладбище, где стоял монумент, и свалили его с постамента. Однако погрузить на грузовик памятник весом свыше полутонны им не удалось.

В настоящее время памятник перевезли в безопасное место. В ближайшее время его собираются отреставрировать и установить в центре села.

Как сообщила председатель Барахтывского совета Любовь ЛАГУЖА, «там будет строиться церковь, и монумент планируется разместить рядом». «А там на кургане мы решили просто крест поставить на том месте, потому что очень много у нас в 1933 году от голодомора умерло людей, мы хотим его сберечь», – прибавила она.