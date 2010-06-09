Профильный министр ощущает активизацию строительного рынка

Министерство регионального развития и строительства отмечает улучшение активности в строительной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА на брифинге перед проведением телефонной горячей линии Кабмина.

«Мы ощущаем по некоторым косвенным признакам улучшение активности в строительной отрасли», – сказал он.

По словам В.ЯЦУБЫ, в частности, об активизации отрасли свидетельствует рост объема подготовки новых строительных участков на 3% в первом квартале этого года, оживление в сегменте перевозок строительных материалов, а также возобновление производства рядом производителей стройматериалов. «По оценкам, по постоянному общению мы ощущаем, что началось оживление процесса строительства», – добавил он.

При этом в министерстве отмечают постепенный рост цен на квартиры, что говорит о появлении спроса на жилье эконом-класса, особенно на одно- и двухкомнатные квартиры.

Министр также отметил, что рост объемов ввода жилья в эксплуатацию на 14,1% в первом квартале текущего года объясняется упрощением процедуры утверждения проектов и узакониванием ранее построенных частных домов.