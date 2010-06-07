РФ готова ратифицировать соглашение о демаркации границы с Украиной

Госдума России готова ратифицировать соглашение о демаркации украинско-российской границы.

Об этом УНИАН сообщил председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений ФЕДОРОВ.

«Сейчас этот документ находится в правительстве, а точнее - в МИД РФ и готовится к ратификации. Процедура ратификации произойдет сразу после того, как МИД и правительство подготовят проект к внесению в Государственную думу», - сказал Е.ФЕДОРОВ.

По его словам, подготовка таких документов обычно занимает несколько месяцев. «Это зависит не от Госдумы, а от правительства. Обычно подготовка занимает несколько месяцев, но правительство может это и ускорить, как это было с ратификацией соглашения по ЧФ РФ», - добавил он.

Е.ФЕДОРОВ сообщил, что Госдума заинтересована в том, чтобы все договоры были как можно быстрее были ратифицированы.

Российский депутат также уверен, что стороны найдут компромиссное решение относительно демаркации российско-украинской границы в Азовском море и Керченском проливе.

«В данном случае очень важна политическая воля, которая позволяет провести интенсивное обсуждение и найти решение, которое всех устраивает», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Киеве в рамках официального визита в Украину Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА министры иностранных дел Украины и РФ Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ подписали соглашение о демаркации украинско-российской государственной границы.