Состоялась панихида по случаю Дня Героев

Сегодня Ивано-Франковске состоялось гражданское вече и панихида по случаю Дня Героев.

Как передает корреспондент УНИАН, на Вечевом майдане собрались ветераны Украинской повстанческой армии со всех районов и городов Прикарпатья, руководители областной, районных госадминистраций и городские председатели городов, представители политических партий и организаций, военнослужащие, пластуны и жители города, чтобы почтить память Героев Украины, которые погибли и боролись за независимость Украинского государства. Участники вече держали кроме национальных государственных флагов и партийные стяги: «Свободы», КУН, УНП, НРУ, БЮТ, ветеранов УПА.

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС в своем выступлении констатировал, что в настоящее время нет единств патриотических сил. “А все мы должны объединяться не под партийными флагами, а под единым флагом Украины – сине-желтым», - отметил он.

Кроме того, В.АНУШКЕВИЧУС выразил убеждение, что “весь украинский народ и на востоке и на юге, и на западе и на севере должен знать правду о нашей страшной истории”. Он призвал участников вече быть достойными героев Украины С.Бандеры, С.Петлюры, Е.Коновальца и других.

Председатель Ивано-Франковского областного совета Игорь ОЛИЙНЫК выразил сожаление по поводу того, что «в Украине нет такого общегосударственного праздника как Дня Героев».

По его мнению «пройдет еще достаточно много времени, но все равно это будет всеукраинский государственный праздник». «Ведь эти люди отдали свою жизнь за родной язык, за свои традиции, за независимость Украины, - отметил председатель облсовета. – Вы, ветераны, являетесь символами борьбы за независимость. И мы продлим дело, которое вы делали».

Он напомнил участникам вече, что история свидетельствует, «когда мы по разные стороны баррикад - мы теряем независимость. И только от нашей общей позиции зависит сохранение государственности».

Все выступающие призвали к единству и сохранению независимости государства.

Выступления чередовались исполнениями повстанческих и стрелецких песен. Затем участники вече торжественным шествием под звуки духового оркестра прошли по улицам города к Мемориальному скверу, где похоронены сечевые стрелки, и возложили венки и цветы на их могилы. Там священники отслужили поминальную панихиду по погибшим.