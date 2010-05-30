Сегодня вступает в силу новый график движения поездов “Укрзализныци”

С 30 мая вступает в силу новый график движения поездов “Укрзализныци” на 2010/11 годы.

По информации пресс-службы “Укрзализныци”, в частности, в графике сохранены поезда, имеющие стабильный спрос у пассажиров, и разработано расписание для назначения 5 новых поездов во внутреннем следовании: №150/149 Запорожье – Кривой Рог – Киев; №255/256 Харьков – Киев; № 539/540 Киев – Ивано-Франковск; № 545/546 Днепропетровск – Львов; № 589/590 Киев – Геническ.

В то же время отменены поезда, не имевшие достаточного спроса у пассажиров: № 155/156 Киев – Одесса; № 632/631 Мариуполь – Луганск и № 698/697 Херсон – Нововесела. Также отменены 5 поездов формирования российской железной дороги: № 221/222 Москва – Адлер № 227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск № 237/238 Москва – Анапа № 257/258 Красноярск – Симферополь и № 265/266 Нижний Тагил – Симферополь.

Согласно сообщению, также в новом графике движения поездов предусмотрено назначение новых беспересадочных и прицепных вагонов: 1 вагон Одесса – Мурманск (летом дважды в неделю с поездами № 432/323-324/431), 1 вагон Днепропетровск – Уфа (круглогодично раз в 4 дня с поездами № 16-54/53-15), 1 вагон Днепропетровск – Красноярск (круглогодично раз в 4 дня с поездами № 16-54-134/133-53-15), 1 вагон Донецк – Уфа (круглогодично раз в 4 дня с поездами № 338-54/53-9), 1 вагон Донецк – Красноярск (круглогодично раз в 4 дня с поездами № 16-54-134/133-53-15), 1 вагон Киев – Уфа (круглогодично через день с поездами № 350-54/53-88), 1 вагон Харьков – Красноярск (круглогодично через день с поездами № 54-134/133-53-15).

Кроме того, в новом графике десяти парам поездов изменен маршрут прохождения по отдельным участкам, 26 парам изменена периодичность курсирования, 8 парам изменена нумерация в соответствии с категорией. Также на основании анализа посадки/высадки пассажиров по станциям с учетом экономической целесообразности отменены 112 остановок в 48 поездах.

В целом в новом графике «Укрзализныци» разработано расписание для назначения 364 пар поездов: 198 пар во внутреннем следовании, 21 пары – в международном и 145 пар – со странами СНГ. Из них 68 пар фирменных поездов: 60 – во внутреннем следовании и 8 – в межгосударственном.

Из общего количества поездов 255 пар нового графика (69,5%) имеют категорию скорых. Маршрутная скорость пассажирских поездов составляет 54,5 км/час, что на 0,5 км/час больше, чем в графике движения на 2009-2010 годы.