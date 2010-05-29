На Крещатике развернули сине-желтую ленту длиной 725 метров (фото)

Ко Дню Киева партия «За Украину!» провела акцию «Сделай это! За Украину!», в рамках которой на Крещатике развернули самую длинную в Украине сине-желтую ленту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», длина ленты - 725 метров. Она протянулась от Майдана Незалежности и практически до Бессарабской площади. Для установления рекорда на акцию пригласили представителей Книги рекордов Украины.

После того как лента была развернута, каждый желающий смог получить ее часть. Акция состоялась в рамках кампании по распространению сине-желтой символики «Повяжи сине-желтую ленту», которую в разных регионах проводит «За Украину».

«Лента-рекордсменка разошлась между людьми буквально за считанные минуты, - сообщила координатор акции Наталья ВЛАСЕНКО. - Свой отрезок ленты получили не только те люди, которые присоединились к установлению рекорда, помогая активистам «За Украину!» развернуть ее, но и каждый желающий.

«Своей акцией мы еще раз продемонстрировали, что украинцев много, и они готовы объединяться вокруг сине-желтого флага, вокруг Украины», - сказала Н.ВЛАСЕНКО.

Кампания "Повяжи сине-желтую ленту!" стартовала 14 мая на Майдане Незалежности в Киеве. По словам организаторов, акция проводится с целью привлечь внимание власти к тому, что миллионы украинцев не согласны с политикой действующего правительства, Президента и Верховной Рады, которые шаг за шагом сдают национальные интересы Украины.

Фото - УНИАН