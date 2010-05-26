Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9210/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2524/0,2526, к 12:00 цены выросли до 0,2540/0,2541. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,2100 (-0,4150).

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7305/9,7405, к 12:00 цены ушли вверх - 9,7705/9,7800.