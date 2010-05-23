В Днепропетровской области сошел с рельс пассажирский поезд
10:28, 23 мая 2010Общество
10624 0
Возле станции Пятихатки-Стыковая
В Днепропетровской области во время отправки сошел с рельс пассажирский поезд №76 сообщением Киев - Кривой Рог.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет.
В частности, это схождение с рельс электровоза и первой колесной пары первого вагона поезда произошло сегодня в 04.20 возле железнодорожной станции Пятихатки-Стыковая Пятихатского района.
Движение поездов осуществляется по обходным путям. Проводятся работы по установлению вагона и электровоза на рельсы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter