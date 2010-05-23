Участковый милиционер для улучшения показателей подделал протоколы

В Сумской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего участкового инспектора, который для улучшения количественных показателей работы подделал протоколы о совершении правонарушений.

Как сообщил УНИАН прокурор отдела прокуратуры Сумской области Анатолий ПЫРХА, Конотопской межрайонной прокуратурой передано в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении участкового инспектора одного из отделов милиции Конотопа, который, злоупотребляя служебным положением, подделал протоколы о совершении местным жителем административных правонарушений и постановление о наложении на него административных взысканий. При этом житель Конотопа не знал, что он является правонарушителем, отметил прокурор.

Уголовное дело в отношении бывшего участкового инспектора было возбуждено по ч. 3 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.