Нафтогаз не хочет модернизировать ГТС только с Газпромом, без Евросоюза

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает взаимодействие с ОАО "Газпром" как конструктивное, при этом считает целесообразным проводить модернизацию своей газотранспортной системы (ГТС) в сотрудничестве как с российским холдингом, так и с Европейским Союзом.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН сегодня в Берлине на конференции "Энергетический диалог: Россия – Европейский Союз. Газовый аспект", передает РИА «Новости».

"С "Газпромом" мы находимся сейчас в конструктивной фазе взаимодействия, в том числе по модернизации газотранспортной системы", – сказал Е.БАКУЛИН. При этом он добавил, что модернизация ГТС должна вестись на трехстороннем уровне – Украина, Россия и Евросоюз.

Е.БАКУЛИН отметил, что оптимальная мощность ГТС Украины должна составлять не менее 120 млрд. куб. м. Чтобы достичь этого показателя, необходимы значительные инвестиции в среднесрочной перспективе. Кроме того, еще 53 млрд. куб. м в мощности ГТС может получить после ввода газопровода "Новопсков – Ужгород" длиной 1,5 тыс. км.

Е.БАКУЛИН сказал, что этот проект также требует значительных затрат, не уточнив при этом конкретных цифр.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию о модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. При этом Киев и Брюссель практически исключили Москву из обсуждения этого вопроса. Позже и Украина, и ЕС все же заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.

Справка УНИАН. ГТС Украины протяженностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 млрд. куб. м. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год. Это весьма значительные мощности, если учесть, что экспорт газа из РФ в прошлом году составил 167 млрд. куб. м, а в 2010 году Минэкономразвития прогнозирует его в объеме 217 млрд. куб. м.