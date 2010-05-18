В ПР говорят, что пустят подразделения НАТО в Украину

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что Верховная Рада сегодня одобрит проект закона о допуске подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2010 году для участия во многонациональных военных учениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мы сегодня, находясь у власти, имеем полный контроль за теми процессами, которые будут проходить на территории нашего государства. Несколько лет назад мы пытались понять, что же завозят иностранные государства к нам на территорию на эти учения, и нам категорически отказывали в этом другие стороны», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что сейчас у Партии регионов этот контроль есть, в связи с чем можно гарантировать, что будет соблюдена безопасность граждан.

На вопрос журналистов, будет ли одобрен указ Президента о допуске подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Я думаю, голоса будут».