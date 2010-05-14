Табачник о признании дипломов и последствиях демократизации

Украина и Россия намерены подписать соглашения о взаимном признании дипломы ряда украинских и российских вузов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал в ходе видеомоста Киев-Москва.

«Вопрос признания дипломов – это вопрос взаимоотношений между министерствами. И мы отработаем его в кратчайшие сроки», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что работа будет идти по инициативе главы администрации президента РФ Сергея НАРЫШКИНА, который предложил сделать общий список авторитетных университетов двух стран.

«По такому списку не будет вопросов, и мы выйдем на соглашение и этот вопрос решим. А дальше протоколами министерств после соответствующего мониторинга эти списки будем дополнять», - сказал он.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что вследствие демократизации законодательства в начале 90-х годов, в Украине на сегодняшний день насчитывается 882 вуза.

«Это не реально и не нужно», - уверен он. По его словам, именно по этому иностранные государства не могут пойти на подписания соглашения о признании дипломов всех вузов.

В свою очередь, заместитель министра образования и науки РФ Исаак КАЛИНА отметил, что сложно комментировать вопрос о признании дипломов более тысячи российских вузов.

При этом он подчеркнул, что в РФ есть два университета с особым статусом – Московский и Санкт-Петербургский - несколько федеральных университетов и 29 национально-исследовательских университетов.

«Эти вузы проходили очень жесткий отбор, и они могут быть рассмотрены в этом списке», - сказал И.КАЛИНА.