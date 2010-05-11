У Азарова объяснили, откуда взялась дефляция

Дефляция в апреле 2010 года в размере 0,3% отмечена впервые с 2006 года и в основном вызвана сезонным снижением цен на большинство товаров продовольственной группы (0,7%).

Об этом говорится в комментарии Министерства экономики Украины, размещенном на сайте Минэкономики.

В частности, цены на молоко в апреле по сравнению с мартом снизились на 4%, яйца – 4,2%, фрукты – 2,2%, овощи – 2,1%.

В то же время второй месяц подряд, отмечается в комментарии, на внутреннем потребительском рынке наблюдается снижение цены на сахар (на 6,5% в апреле, 3,9% в марте), что связано с постепенным снижением цены на этот продукт на мировом рынке после стремительного роста в конце 2009 года и начале 2010 года.

(По состоянию на 23 апреля цена на белый сахар на Лондонской бирже составила 487,1 долл. США за тонну (с начала года снизилась на 30,9%), цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже составляла 354,3 долл. США за тонну (снизилась на 40,4%). На внутреннем потребительском рынке Украины, несмотря на два дефляционных месяца, цена на сахар в апреле все еще на 21,4% превышала уровень декабря 2009 года.)

Также, отмечают в Минэкономики, в ожидании хорошего урожая зерновых в апреле наблюдалась тенденция замедления роста цен на хлеб и хлебопродукты, которые увеличились лишь на 0,7% (2,1% в марте и 3% в феврале).

Умеренный рост цен был зафиксирован на мясо и мясопродукты (0,7%) в связи с возобновлением спроса после окончания поста.

Продолжение повышения цен на бензин (в апреле на 1,8%, с начала года – на 13,3%) повлияло на рост цен/тарифов в транспортной деятельности (на 0,7%). На подорожание бензина влияло: сохранение высокого уровня цены на нефть на мировом рынке (среднемесячная цена на нефть марки Brent по состоянию на 23 апреля составила 84,9 долл. США за баррель против 80,7 долл. в марте); увеличение спроса на горюче-смазочные материалы во время подготовки и проведения весенне-полевых работ.

Среди других факторов, которые влияли на формирование ценовой динамики на потребительском рынке в апреле, Минэкономики отмечает также укрепление гривни на 0,74% - с 7,985 грн./долл. США на конец 2009 года до 7,9259 грн./долл. США на конец апреля.

Благоприятным фактором для снижения инфляции было также постепенное восстановление доверия вкладчиков к банковской системе (по оперативным данным Национального банка, депозиты физических лиц в апреле выросли на 5,1%, или на 11,13 млрд. грн., в том числе в национальной валюте – на 7,8%, или на 8,18 млрд. грн., в иностранной валюте – 2,6%, или на 2,95 млрд. грн.). При этом денежная масса в апреле увеличилась на 3,4%, или на 16,9 млрд. грн. (на протяжении января-апреля на 4,9%, или на 23,82 млрд. грн.), наличность в обращении – на 3,1%, или на 4,79 млрд. грн. (на 1,8%, или на 2,86 млрд. грн.).

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года по сравнению с мартом дефляция составила 0,3%, с начала года инфляция составила 4,4%.