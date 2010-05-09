Россия не пожертвует Южным потоком ради объединения Нафтогаза и Газпрома

Перспективы взаимодействия "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", в том числе возможное объединение, никак не отразятся на параметрах проекта строительства газопровода "Южный поток".

Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей ШМАТКО, сообщает РИА «Новости».

"Это вообще две вещи разные. Наше предложение о формировании совместного бизнеса (с Украиной) к "Южному потоку" никакого отношения не имеет", - подчеркнул С.ШМАТКО. По его словам, задача России - посредством проектов "Южный поток" и "Северный поток" (Nord Stream) наладить прямые поставки газа европейскому потребителю, и Москва реализует эти проекты. "Как будут реализовываться принципы в сотрудничестве с Украиной? Пока сигналы хорошие", - сказал российский министр.

Как известно, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил объединить "Газпром" и "Нафтогаз Украины". Ряд экспертов в связи с этим усомнились в целесообразности строительства газопровода "Южный поток", который изначально был призван стать альтернативным Украине маршрутом поставок российского газа в Европу. В случае, если объединение двух компаний произойдет, "Газпром" получит контроль над газотранспортной системой Украины, отмечают эксперты. Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин СИМОНОВ заявлял, что в связи с обсуждаемым слиянием двух компаний возникает вопрос о целесообразности реализации проекта "Южный поток", который должен исключить Украину из транзитной схемы поставок газа из РФ в Европу.

Газопровод "Южный поток" протяженностью около 900 километров пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна. По трубе, мощность морского участка которой составит 63 млрд. кубометров в год, в перспективе должно экспортироваться около 35% российского газа в Европу.