Янукович поручил готовиться к экономическому форуму в Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины проработать вопрос проведения украинско-российского экономического форума под патронатом президентов Украины и Российской Федерации, который будет проходить в Краснодарском крае (Россия) и в Донецкой области.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

В сообщении также говорится, что В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству Украины “с целью надлежащего выполнения договоренностей, достигнутых во время рабочего визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину 21 апреля этого года”, также обеспечить “имплементацию соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины после вступления его в силу”.

Кроме того, в ближайшее время должны быть завершены переговоры с российской стороной и подготовлено к подписанию Соглашение о пограничной торговле между Украиной и Российской Федерацией. В связи с этим Президент Украины поручил членам Кабмина совместно с российской стороной “в кратчайшие сроки проработать вопрос проведения заседания Постоянно действующего совещания «Содружество регионов» (Украина - РФ) на базе Одесской областной государственной администрации, а также дополнительно проработать с белорусской и российской сторонами вопрос проведения заседания Совета руководителей пограничных регионов Украины, России и Беларуси”.

В сообщении отмечается, что также должна быть активизирована деятельность еврорегионов «Днепр», «Слобожанщина» и «Ярославна»; завершено создание еврорегиона «Донбасс»; изучена целесообразность создания еврорегиона «Азов» в составе АР Крым, Донецкой, Запорожской областей, Краснодарского края (РФ) и Ростовской области (РФ).