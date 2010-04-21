В Киеве накрыли «прачечную», которая отмыла 450 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины в г. Киеве в результате специальной операции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая создала финансовую схему для перевода безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности в течение сентября 2009 - марта 2010 гг. злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 450 млн. грн.

Установлено, что для проведения сделок была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые якобы осуществляли реализацию скретч-карточек для пополнения счетов мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, обращая безналичные деньги в наличность через банковские счета, открытые на подставных лиц.

В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях теневой структуры обнаружено более полумиллиона гривен наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами банк-клиент, печати фиктивных коммерческих предприятий и более 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставных лиц. Изъята также «теневая» бухгалтерия преступной группировки.

По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолажается.