Могилев хочет, чтобы «кротов» и «оборотней» в МВД искали активнее

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает необходимым трансформировать и децентрализовать службу внутренней безопасности МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам на территории учебного центра внутренних войск МВД Украины, расположенном под Киевом.

По словам министра, в настоящее время в СВБ существует довольно разветвленная система внутреннего контроля за личным составом МВД. Однако, «ее нужно трансформировать, возможно несколько децентрализовать и заставить ее эффективно работать на общее дело».

Как пояснил А.МОГИЛЕВ, сегодня в работе службы внутренней безопасности на первый план поставлено не столько защита личного состава от возможных правонарушений и соблазнов, сколько выявление этих нарушений и наказание за них.

По его мнению, СВБ с одной стороны должны предупреждать появление негативных факторов, а с другой стороны выявлять среди личного состава «кротов» и «оборотней».