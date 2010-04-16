Тигипко: кредит любой ценой нам не нужен

Правительство Украины готовит свои предложения для подготовки Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), с тем чтобы на следующей неделе в Вашингтоне продолжить переговоры по вопросу предоставления Украине кредитных средств.

Об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, предоставленном УНИАН пресс-службой вице-премьера.

«Сотрудничество с Международным валютным фондом для Украины является чрезвычайно важным. Однако кредит любой ценой нам не нужен. Правительство на это не пойдет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что миссия МВФ предоставила Украине свой вариант проекта Меморандума, который сейчас активно обсуждается, в том числе и в СМИ. «Нужно учитывать, что это – лишь предложение. С некоторыми моментами согласимся, по другим вопросам дадим альтернативные предложения, от чего-то откажемся», - отметил вице-премьер.

В частности, С.ТИГИПКО сообщил, что никаких изменений к пенсионному законодательству правительство не готовило. «На заседаниях Кабинета министров вопросы сокращения зарплаты работающим пенсионерам не обсуждались», - заявил С.ТИГИПКО, отметив, что правительство активно работает над поиском дополнительных путей финансирования Пенсионного фонда и сокращения его дефицита.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что Украина и МВФ достигли принципиальной договоренности о прекращении старой (от 2008 года) и начале реализации новой программы сотрудничества, рассчитанной на два года.

15 апреля СМИ распространили информацию о том, что правительство направило письмо о намерениях директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ, в котором, в частности, обязуется сократить на 50% пенсии работающим пенсионерам и сузить возможности для предпринимателей в получении права на упрощенную систему налогообложения.

16 апреля в правительстве опровергли эту информацию.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму порядка 11 млрд. долл.