Кабмин назначил начальника Приднепровской железной дороги

Кабинет Министров Украины назначил Александра МОМОТА начальником Приднепровской железной дороги (ПЖД).

Текст распоряжения № 833-р от 12 апреля 2010 года опубликован на сайте правительства.

До этого назначения А.МОМОТ занимал должность директора УГЦТС «Лиски».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением №809-р от 7 апреля т.г. освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги.

П.ЛОЗА освобожден согласно п. 3 ч. 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (систематическое невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись мероприятия дисциплинарного или общественного взыскания).

П.ЛОЗА занимал должность начальника ПЖД с 23 января 2008 года.