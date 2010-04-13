Оппозиция требует не откладывать борьбу с коррупцией до Нового года

В Верховной Раде Украины по инициативе народного депутата Романа ЗВАРИЧА ("Наша Украина – Народная самооборона") зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии коррупции".

Текст соответствующего законопроекта размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, Р.ЗВАРИЧ предлагает перенести с 1 января 2011 года на 1 мая 2010 года срок вступления в силу законов "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" и "Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений".

Как сообщал УНИАН, 10 марта Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года вступление в силу законов «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за осуществление коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения», принятых 11 июня 2009 года.

За перенос действия антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов. Александр ЛАВРИНОВИЧ, который тогда занимал должность первого заместителя председателя ВР, отмечал, что отсрочка действия данных законов необходима, поскольку они содержат нормы, «направленные против большинства граждан Украины». По его словам, данным законам, по сути, был «открыт фронт борьбы со всеми работниками образовательной сферы, медицины, со всеми совместителями, работающие в частном предпринимательстве».

11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае необходимости будет рассмотрена возможность ускорения вступления в силу антикоррупционных законов.