Премьер-министр Греции Георгигос ПАПАНДРЕУ приветствовал принятый в воскресенье странами еврозоны детальный план финансовой помощи Греции, передает РИА Новости.

«Европейская солидарность получила реальное воплощение», - говорится в заявлении председателя правительства, распространенном в Афинах.

Ранее в воскресенье Еврогруппа (совещание министров финансов 16-ти стран еврозоны) постановила, что оказавшаяся в долговом кризисе Греция сможет получить кредиты ЕС в размере около 30 миллиардов евро на ближайший год под ставку примерно в 5% годовых.

Согласно более ранним договоренностям ЕС, в поддержке Греции будет участвовать и Международный валютный фонд, однако степень его участия пока не определена.

По словам греческого премьера, сегодняшнее решение важно не только для Греции, но и для всего Европейского Союза.

«Сегодняшнее решение Европы посылает ясный сигнал: никто больше не может играть нашей общей валютой и нашей общей судьбой», - сказал Г.ПАПАНДРЕУ.

Курс евро к ведущим мировым валютам снижался в последние месяцы, во многом из-за негативных ожиданий относительно греческого долгового и бюджетного кризиса.

Греческий премьер заверил граждан страны, что уже принятые меры по сокращению расходов и реформированию налоговой системы помогут стабилизировать экономику страны.

Греческое правительство сократило расходы бюджета и повысило потребительские налоги, а также готовит изменения в налогообложении физических лиц и предприятий, призванные увеличить доходы бюджета. Согласованная с ЕС цель правительства - снизить бюджетный дефицит с нынешних 12,7% ВВП до 8,7% ВВП к концу 2010 года. При этом более чем 300-миллиардный долг страны будет расти как минимум до 2012 года.