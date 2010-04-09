Энергоатом продлил тендер на закупку гексафторида урана
Интерес проявили несколько компаний
НАЭК «Энергоатом» решила продлить сроки тендера на закупку гексафторида урана, который компания планирует закупить для реализации коммерческого контракта с американской компанией Westinghouse.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.
По его словам, тендер продлен до мая текущего года в связи с просьбами, поступившими от потенциальных участников.
«Тендер продлен где-то до мая», – сказал он.
При этом Ю.НЕДАШКОВСКИЙ уточнил, что интерес к тендеру проявили несколько иностранных компаний, в том числе URENCO, USAC, Areva, а также российская компания «Техснабэкспорт».
Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» в начале марта т.г. объявила торги по закупке гексафторида урана. НАЭК планирует закупить гексафторид природного урана и обогащенный гексафторид, включая его производство из сырья заказчика.
Торги объявлены в рамках выполнения контракта с компанией Westinghouse (США), подписанного в марте 2008 года, о поставке с 2011 года американского ядерного топлива на украинские АЭС.
Гексафторид планируется закупить в количестве, необходимом для обеспечения перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011 г. и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 гг. Так, в 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011-2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.
После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.
Заявки на участие в тендере планировалось приниматься до 10 апреля, а отобрать поставщика – до конца мая т.г.